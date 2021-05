Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Papa Francesco ha spedito un altro messaggio inequivocabile a cardinali e vescovi di curia facendo loro capire che se mai dovessero macchiarsi di cattiva condotta, da ora in poi potranno essere perseguiti dal tribunale ordinario dello Stato della Città del Vaticano, esattamente come tutti gli altri cittadini vaticani. Non ci sarà più alcun privilegio per loro. Per arrivare a questo passaggio tecnico è stato necessario modificare...