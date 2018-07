Tria: una task force per non sprecare risorse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Le risorse non saranno molte, ma quelle che ci sono spesso non vengono usate bene e a volte non si riesce proprio a spenderle. È il paradosso degli investimenti pubblici nel nostro Paese, ben noto sia all'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan sia al suo successore Giovanni Tria. Il quale ha annunciato l'istituzione di una apposita task force per provare a sbloccare la situazione e spingere l'economia, in un momento in cui il quadro internazionale mostra visibili segni di rallentamento.Come funzionerà la task force, che secondo le...