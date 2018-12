Tria: «Non mi dimetto» E il rimpasto è congelato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Ora che la legge di bilancio è a un passo dal via libera definitivo, tutti gli occhi giallo-verdi si appuntano su Giovanni Tria. Quelli a 5Stelle nella speranza che lasci. Gli sguardi della Lega con l'auspicio che decida di resistere, nonostante sia stato per mesi - insieme ai tecnici del ministero dell'Economia - nel mirino di Luigi Di Maio & C. Ebbene, ieri sera lasciando la Camera dove era in corso il voto di fiducia, Tria ha deluso i grillini. «E' stata dura, durissima, ho dovuto ingoiare molti rospi e tanta amarezza,...