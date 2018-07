Tria: la flat tax a tappe spesa pubblica congelata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOROMA Mettere in freezer la spesa pubblica corrente. Congelarla ai livelli attuali «nominali», non permettendole cioè, di crescere nemmeno al ritmo della sola inflazione. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha proposto una sorta di cura shock per i conti pubblici e che gli è subito valsa, un'accusa di «rigorismo alla Monti» da parte del deputato di Fratelli d'Italia Guido Crosetto. L'idea di bloccare le spese di tutta la macchina statale al livello attuale, è stata lanciata dal ministro dell'Economia nell'audizione...