Tria è sotto assedio, i ministri europei chiedono la manovra

LA GIORNATALUSSEMBURGO Per ora è il muro contro muro. Da una parte Commissione e tutti i ministri finanziari che chiedono misure per correggere il bilancio; dall'altra parte il ministro Tria che ribadisce l'attesa di un deficit/Pil al 2,1-2,2% senza pezze d'appoggio. Quel livello è poco oltre il fatidico 2,04% concordato nel dicembre scorso. La partita per evitare la procedura sul debito contro l'Italia è cominciata e a Lussemburgo, dove per due giorni sono riuniti i ministri finanziari. La cosa certa è che la Commissione non molla la...