Tria: «Debito, 20 giorni per convincere la Ue» C'è il sì al piano Messina

IL DIBATTITOROMA «Spiegare e anticipare». Così ieri mattina, alla terza edizione dell'evento Obbligati a crescere, il ministro Giovanni Tria ha descritto la strategia che già oggi sarà chiamato ad applicare, nella riunione dell'Eurogruppo in programma a Lussemburgo. L'obiettivo, condiviso da tutta la platea, è evitare che il nostro Paese finisca in una procedura per debito eccessivo, di fatto sorvegliato speciale ed esposto alla sfiducia dei mercati finanziari.Tria è intervenuto alla fine del dibattito - cui hanno partecipato Romano...