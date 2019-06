Tria: «Convinceremo Bruxelles sul debito Mini-Bot caso chiuso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Prudente ottimismo sull'intesa con Bruxelles, nessun interesse al tema dei Mini-Bot che non fa parte dell'agenda di governo. Da Fukuoka (Giappone), dove ha partecipato alla riunione del G20, ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha delineato la sua linea di politica economica anche in vista del vertice di governo in programma per questa sera ( o forse più probabilmente domani mattina) tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sul tema più importante, quello della trattativa con l'Unione, il ministro ha...