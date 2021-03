IL CASO

TREVISO «Soldi, soldi, sto pensando solo a quello... Occhi rossi fumo tanto e non mi sballo, fanc*** i controllori siamo i veri conduttori nella city». Soldi, marijuana, donne apostrofate in termini volgari, parolacce e insulti cantati atteggiando movimenti, sfilando in auto, viaggiando in branco tra la stazione degli autobus e corso del Popolo. E facendo bella mostra delle pistole mentre le mascherine compaiono solo sporadiche sui giovanissimi volti della trap trevigiana. Sono la Pluto Gang, il collettivo di ragazzi per la maggior parte di origine straniera con pubblicando il video della loro canzone Kush su Youtube hanno finito per scatenare un polverone. Un appeal da duri, da gang appunto. Sempre in gruppo, a ostentare una vita di strada che ricalca i miti dello schermo. Gli assembramenti fra la gente in piena pandemia, le mascherine abbassate o del tutto assenti e le armi da fuoco in bella mostra potrebbero però procurare diverse grane al folto gruppo di ragazzi. Il sindaco Mario Conte li ha apostrofati con parole durissime e promette di denunciarli tutti, mentre sul caso indaga anche la Digos.

Il video dura circa tre minuti e correda la canzone Kush lanciata venerdì. Gli stereotipi del genere trap sono lampanti. Il video diretto Axl Bon Fuentes e prodotto da Reverendo Beats è stato realizzato dai ragazzi in modo amatoriale, senza autorizzazioni ma soprattutto violando esplicitamente le norme anti Covid. E poi ci sono le pistole: semplici riproduzioni giocattolo probabilmente, ma sulle quali le forze dell'ordine voglio fare chiarezza visto che il tappo rosso obbligatorio non si vede mai. Le riprese si svolgono tra la stazione e corso del Popolo, più qualche scena girata in un campetto da basket e su una strada di periferia dove si vedono i ragazzini sporgersi dalle auto, un'Audi ma anche una Ford.

«In Comune non ne sapevamo nulla, nessuno li ha autorizzati. Non accetto che vengano esibite pistole in pubblico in quel mondo, pare una sfida. Ho subito chiamato il questore: non giudico la musica, ma il messaggio. Violenza, volgarità, offese: Treviso non è questa. Denuncio tutti» ha tuonato Conte quando ha visto le immagini. Ora la Digos sta lavorando per identificare tutti i partecipanti, tra cui potrebbero esserci anche dei minori come era avvenuto in un caso analogo a Conegliano nel 2019.

I ragazzi dal canto loro non immaginavano di sollevare un simile polverone: «Se il nostro video è stato frainteso o preso come una sfida non era assolutamente quello che intendevamo» hanno tagliato corto ieri. «Io mi occupo solo del lavoro in studio, prettamente musicale ha invece spiegato il produttore Reverendo Beats. Sono però certo che non volessero attaccare o minare la sicurezza delle persone, o della città stessa. Le armi sono giocattoli per fare scena, fanno parte della maschera musicale. Quello che è importante ora è non scadere nel razzismo e in attacchi che non abbiano a che fare con l'accaduto. Purtroppo è già successo e questa sarebbe la cosa peggiore in questo momento».

