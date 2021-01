LA STRATEGIA

TREVISO A Treviso la caccia ai furbetti della quarantena, i positivi che dovrebbero restarsene a casa e invece vanno in giro in barba o ogni divieto e senza curarsi troppi del rischio contagio, si fa con le telecamere. La polizia locale utilizza il Targa System, la rete degli occhi elettronici che tiene sotto controllo le strade cittadine ed è in grado di leggere il numero di targa di un veicolo e confrontarlo con quelli inseriti in varie banche dati. Se individuano una targa intestata a una persona inserita nelle liste dei positivi in quarantena, scatta il controllo a casa: una pattuglia di agenti va a suonare il campanello per verificare se il diretto interessato rispetta le consegne o se, invece, si è allontanato. A oggi non ci sono multe ma, in compenso, tante polemiche.

RISULTATI

«Ad oggi - spiega il comandante dei vigili Andrea Gallo - gli esiti dei controlli sono confortanti perché nessuno è stato trovato fuori casa. Gli spostamenti dei veicoli erano giustificati perché condotti da persone diverse dal proprietario. Il sistema è efficace e rappresenta un deterrente per far rispettare la legge che prevede sanzioni di natura penale per chi viola la quarantena». La polizia locale utilizza però anche metodi più tradizionali come le pattuglie lungo le strade che, oltre alle verifiche di routine, aggiungono anche il controllo incrociato sugli elenchi di chi è in quarantena: «La polizia locale ha accesso a questi elenchi che vengono trattati con tutte le cautele sulla privacy - continua Gallo -. In fase di inserimento per via telematica delle persone controllate in strada, il sistema della centrale operativa verifica immediatamente se il nome è inserito nelle liste di quelli che devono rimanere a casa per la quarantena, sia perché in cura per il Covid oppure perché sono venute in contato con un positivo».

LO SCONTRO

Tanto zelo però non è che abbia trovato molti riscontri positivi. Il sindaco Mario Conte, dopo aver postato sul suo profilo Facebook la notizia delle telecamere, ha fatto il pieno di critiche di messaggio del tipo vergogna. Conte è rimasto sorpreso, non si aspettava una reazione simile. E ha reagito con un video messaggio: «A volte - ha spiegato a favore di telecamera - mi prende un po' di rammarico. Ognuno di noi sta dando il massimo per fare fronte a questa situazione drammatica. Capisco che ci sia stanchezza e frustrazione. Ma non tollero che, ogni volta che viene presa una decisione, ci sia l'invito a vergognarsi». Conte invita tutti a fare un passo indietro: «Inutile stare ogni giorno a criticare». Quindi l'appello: «Prima di scrivere un commento sui social contro qualcuno cerchiamo di capire se ognuno di noi sta facendo il massimo per tutelare la salute delle persone che ci stanno vicine».

Paolo Calia

