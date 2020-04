TREVISO

«Scusi, è aperto?». Risposta affermativa. Nel deserto della Pasquetta ecco un market di 1500 metri a disposizione del cliente. Con abbigliamento, casalinghi, cartoleria e oggettistica. Nel Trevigiano, la più vistosa trasgressione di un week-end pasquale per il resto morigerato riguarda uno store cinese lungo la Feltrina, a Pederobba, che ieri fino al primo pomeriggio risultava aperto con possibilità di acquisto di tutta la merce. I titolari, alla cassa e tra le corsie, alternavano con evidenza manutenzione e vendita al dettaglio era e propria. Al punto che diverse persone hanno effettuato acquisti pagando con regolare emissione di scontrini. Dopo diverse segnalazioni i carabinieri di Montebelluna sono arrivati a chiudere l'esercizio. La proprietà si è giustificata spiegando che si stava approfittando del giorno di chiusura per effettuare manutenzioni al negozio. Ma le testimonianze dei clienti e gli scontrini smentiscono questa versione. «Il negozio durante la settimana può essere aperto perché ha un codice Ateco per casalinghi che lo consente - ha spiegato il sindaco Marco Turato - oggi (ieri, ndr) ovviamente l'apertura è una trasgressione». Anche il sindaco, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, ha inviato sul luogo gli agenti della polizia locale. Che tuttavia hanno trovato la saracinesca chiusa dopo un controllo dei carabinieri. «Qui si tratta oltre che di scarsa responsabilità sociale anche di concorrenza illecita. Giusto dunque fare verifiche approfondite», conclude Turato.

E.F.

