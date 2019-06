Treviso, schianto mortale Sospetto choc: l'investitore litigava con l'ex fidanzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONFESSIONETREVISO «Ha sterzato di colpo a sinistra quando gli ho detto che era finita. Poi lo schianto e la tragedia», sarebbero state queste le parole che la ragazza coinvolta nello schianto costato la vita alla 62enne ex dipendente della Provincia Giuseppina Lo Brutto, avrebbe confidato a un medico dei soccorsi. «Quasi - è stata l'impressione - lui avesse voluto schiantarsi e farla finita contro l'auto». Le cause e la dinamica dell'incidente che, venerdì alle 23.45, è costato la vita a una 62enne si tingono di giallo. Per ora è...