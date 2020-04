L'INDAGINE

TREVISO La magistratura indaga su Casa Fenzi. La situazione nella casa di riposo di Conegliano è drammatica. E dopo l'esposto presentato dal comitato dei familiari degli ospiti della struttura, lunedì anche l'Usl 2 depositerà il suo. Alle domande, per ora senza risposta, dei parenti delle vittime e dei vertici dell'azienda sanitaria trevigiana dovrà rispondere la Procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo al momento senza indagati né ipotesi di reato. Il sostituto procuratore Anna Andreatta, titolare delle indagini, ha disposto cinque autopsie su altrettanti morti collegati alla casa di riposo. Il primo accertamento sul corpo di Gianantonio Baccin, 93enne ospite di Casa Fenzi, verrà effettuato questa mattina a Padova dal medico legale Antonello Cirnelli, che si avvarrà dell'aiuto dello pneumologo Luigi Di Donato, dirigente medico del reparto Covid dell'ospedale di Jesolo. Poi sarà la volta di Angelo Fantucchio, l'operatore sociosanitario di 54 anni deceduto mercoledì scorso. Non sono ancora state comunicate le identità delle altre tre vittime su cui verrà effettuata l'autopsia, si sa soltanto che due di loro dovranno essere riesumate visto che si sono già celebrati i funerali nei giorni scorsi.

I QUESITI

L'obiettivo degli inquirenti è capire come mai la casa di riposo di Conegliano, città che ieri ha pianto la scomparsa di Simonetta De Piccoli (operatrice sociosanitaria uccisa dal coronavirus a 44 anni, la vittima più giovane in provincia di Treviso), abbia pagato un prezzo di vite così alto rispetto ad altre strutture della provincia, e non solo. E perché siano stati contagiati 112 ospiti sui 190 totali, in pratica il 60%, e 47 operatori su 160, più di un quarto. Percentuali di molto superiori alla media regionale, che si attesta rispettivamente al 6% e al 3%. Per questo motivo ieri pomeriggio i carabinieri del Nas hanno ispezionato la casa di riposo acquisendo copie delle cartelle cliniche dei deceduti, degli atti relativi agli anziani ospitati e dei protocolli messi in atto finora per affrontare l'emergenza Covid. Tutta la documentazione raccolta entrerà poi a far parte del fascicolo aperto dalla Procura di Treviso. A indirizzare la magistratura su eventuali responsabilità, qualora dovessero emergere errori commessi da imputare a qualcuno, saranno gli esiti delle autopsie disposte dall'autorità giudiziaria. Antonello Cirnelli e Luigi Di Donato saranno chiamati a stabilire le esatte cause dei cinque decessi, se fossero presenti o meno patologie gravi pregresse e quanto l'infezione da Covid-19 abbia influito. Anche nel caso sia stato solo un accelerante, la configurazione di un'eventuale ipotesi di reato sarebbe la stessa. In altre parole che le vittime siano morte per Covid o con Covid non fa differenza per il lavoro degli inquirenti.

DENUNCIA

Intanto lunedì mattina, assistita dallo studio Barel & Malvestio, anche l'Uls 2 depositerà in Procura il proprio esposto contro Casa Fenzi. «Cosa c'è scritto dentro? Quello che hanno dichiarato ai giornali, né più né meno - afferma il direttore generale Francesco Benazzi - Siamo stati infangati ingiustamente. Il presidente di Casa Fenzi ci ha accusato di non aver attuato tutte le misure di precauzione. Sbagliato, possiamo dimostrare di aver fatto tutto quello che c'era da fare. Il 19 marzo avevamo chiesto a tutte le case di riposo di darci un feedback sull'attuazione dell'isolamento ma la risposta di Casa Fenzi è arrivata il 18 aprile. Evitiamo di lanciare accuse che alla prova dei fatti vengono sistematicamente smontate». E anche sulla distribuzione di mascherine e dispositivi di protezione i vertici dell'Usl 2 sono fermi: «Nei 20 giorni di picco dell'emergenza si faticava a trovarli, i distributori erano sommersi dagli ordini e avevano loro stessi problemi a reperirli. La Regione era costretta a minacciare per ottenere qualcosa conclude Benazzi il 7 aprile, però, abbiamo chiesto a tutte le Rsa di farci avere il quadro del fabbisogno. E a Casa Fenzi, in particolare, abbiamo fornito tutto quello che ci era stato richiesto».

Giuliano Pavan

