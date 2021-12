LA TRAGEDIA

RESANA Una morte tanto assurda quanto inspiegabile. L'ennesimo incidente sul lavoro che lascia sul campo un'altra vittima.

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, verso le 17, nell'azienda Torniture meccaniche srl, in località San Marco a Resana, in via Piave 48. Giuseppe Taccin, artigiano in pensione di 65 anni, ne era il titolare. Una vita passata tra la casa, praticamente adiacente, e la bottega, anzi la fabbrichetta che realizza materiale metallico per conto terzi. Artigiano esperto, lo hanno descritto tutti. Però ieri, forse, una banale disattenzione. La manica della camicia si impiglia nel tornio. Basta una frazione di secondo. Il macchinario continua a girare e praticamente lo stritola. Per Taccin non c'è scampo.

I SOCCORSI

Il tempo gocciola lento, ma inesorabile. I figli non lo vedono a casa e Riccardo, 25 anni, va a cercarlo in azienda. È lui a trovarlo esanime. Si spaventa. Capisce subito che la situazione è gravissima e dà immediatamente l'allarme. Spera ancora che succeda il miracolo e che il padre possa svegliarsi. Ma la scena, nel piccolo capanno accanto a casa, fa agghiacciare il sangue. A confermare che non c'è nulla da fare saranno proprio i sanitari del Suem 118, prontamente accorsi sul luogo della tragedia, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. A svolgere i rilievi anche i tecnici del nucleo Spisal dell'Usl 2 di Treviso che dovranno accertare se la normativa sulla sicurezza nel luogo di lavoro sia stata rispettata. E spiegare la natura di quell'incidente che è costato la vita a una padre di famiglia e a un lavoratore che ha gestito l'azienda da quarant'anni senza problemi o infortuni di sorta. Certo, il macchinario era casalingo, così come l'aziendina, un piccolo capanno perso tra le campagne della Marca trevigiana, accanto all'abitazione di famiglia. Ma a dire l'ultima parola sulla tragedia sarà la Procura di Treviso, che già oggi aprirà un fascicolo.

LA FAMIGLIA

Ieri, la famiglia di Giuseppe, la moglie Lauretta Martignon e i figli Riccardo di 25 anni e Pablo di 28 anni, si sono chiusi in casa, nel più assoluto silenzio, circondati dall'affetto dei tanti conoscenti e amici. Taccin era, infatti, particolarmente conosciuto nella frazione San Marco di Resana in quanto partecipava attivamente al volontariato e alle iniziative della comunità. Era, tra le altre cose, uno degli organizzatori della mostra dei presepi che si tiene ogni anno, in questo periodo natalizio, a San Marco.

IL VOLONTARIATO

E, quest'anno, l'inaugurazione prevista domani, potrebbe essere sospesa - ha detto il sindaco Stefano Bosa - per rispettarne la memoria. Bosa era, ieri, a confortare moglie e figli. Molto commosso, ha detto: «Giuseppe è stata una colonna portante della nostra comunità. Era una persona buona, disponibile. Lavorava più per passione che per necessità, era un lavoratore molto esperto». Giuseppe Taccin era impegnato anche come donatore Avis, gli è stata conferita la medaglia d'oro, e non si tirava mai indietro in parrocchia quando c'era da organizzare qualcosa. Era, tra l'altro, tra i promotori della sagra del bruscandolo. E, infine, faceva parte del locale gruppo culturale. Una vita spesa tra casa e lavoro. Poi, in un attimo, un'intera esistenza è stata cancellata dall'ingranaggio di un macchinario nell'ennesimo, assurdo, incidente sul lavoro.

Valeria Lipparini

