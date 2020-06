L'INCIDENTE

TREVISO (CASALE) «Mia moglie non è ancora rientrata, non so cosa le sia successo». Sono circa le 18 di martedì quando Fabio chiama il soccorso alpino. La moglie, con cui si trovava in Sud Tirolo in vacanza, non era ancora tornata in albergo. Un paio d'ore prime erano assieme, coi loro figli, sul sentiero che porta al lago di Gries, in Valle Aurina. Poi però i bambini erano stanchi, lui aveva deciso di tornare indietro e la moglie aveva proseguito lungo il sentiero, fino a 2.400 di altitudine. Le ricerche, erano ormai le 20.30, si sono però concluse nel modo più drammatico: Elisa Montanucci, 40enne dirigente di banca di origini umbre ma residente da anni a Casale del Sile assieme al marito Fabio Boscolo, 42 anni, titolare del negozio di pesca sportiva di Preganziol, era ormai priva di vita. La donna era precipitata, per cause tuttora da chiarire, in un canalone, perdendo la vita. All'arrivo dei soccorritori dell'Aiut Alpen Dolomites e dei carabinieri della stazione di Cadipietra, erano ormai le 20.30, per lei non c'era più alcuna speranza. La notizia della sua morte è stata un filmine a ciel sereno sia a Casale, dove abitava assieme al marito e a due figli di 8 e 10 anni, Leonardo e Tommaso, sia a Treviso dove la 40enne aveva lavorato a lungo in centro città, alla Bpm di Verona, prima di diventare assistant private banker della collegata Banca Aletti, per cui seguiva le filiali di Treviso e Mestre.

IL DRAMMA

La famiglia si trovava in Alto Adige per una settimana di vacanza in montagna. Era partita sabato scorso da Casale. Nei primi giorni della settimana Elisa, appassionata di fotografia così come il marito, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram diversi scatti dalla valle Aurina, accompagnati da citazioni poetiche e filosofiche, che ritraevano le bellezze del Pordoi o del lago di Neves. Martedì, assieme al marito, la 40enne era tornata con la famiglia in alta quota, diretta al lago di Gries, sul confine austriaco, ma a un certo punto ha proseguito da sola. Fabio e i bambini, troppo affaticati per proseguire, sono invece tornati in albergo. L'ultimo contatto con Elisa, stando alle ultime chat visualizzate su WhatsApp, poco prima delle 16. Poi della donna più alcuna notizia. Verso le 18 il marito, preoccupato, non riuscendo più a mettersi in contatto con la moglie, che non rispondeva al telefonino, ha lanciato l'allarme. Gli uomini dell'Aiut Alpin hanno cominciato a battere sentieri, interrogare altri escursionisti e cercato di geolocalizzare il cellulare di Elisa. Finché, verso le 20.30, nel buio, il corpo della donna è stato rinvenuto ai piedi di una rupe alta circa cinquanta metri, a quota 2.400 metri. L'ipotesi è che sia scivolata mentre passeggiava su un versante ghiaioso, ma i carabinieri dovranno effettuare ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica del drammatico incidente. Se Elisa sia stata colta da un malore, tradita dal selciato cosparso di ghiaia, o se avesse cercato di raggiungere un punto particolare, magari per scattare una fotografia.

IL LUTTO

Originaria di Umbertide, in provincia di Perugia, Elisa Montanucci era «una donna speciale. Aveva un sorriso travolgente, era una persona sempre positiva, e di una straordinaria cultura - la descrive un'amica di famiglia -. Aveva giocato a basket ma amava anche l'arte e la musica, e aveva trasmesso ai suoi bambini tutte le sue passioni». Prima di stabilirsi nella Marca e mettere su famiglia con l'amato marito Fabio, aveva vissuto all'estero, in Spagna e in Inghilterra e poi era stata a Milano. «Il suo più grande amore erano i figli - la ricordano gli amici -, che seguiva in tutte le attività sportive, dandosi da fare anche nell'organizzazione di piccoli eventi».

