VENEZIA Dopo tre mesi di tregua, si riaccende lo scontro costituzionale fra Regione e Governo. Ieri mattina il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge, entrata in vigore lo scorso 14 aprile, che aveva autorizzato l'Università di Padova ad attivare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell'Ulss 2 Marca Trevigiana, in quanto «una norma in materia sanitaria vìola la competenza riservata al legislatore statale in materia di determinazione dei Livelli essenziali di assistenza, ponendosi in contrasto altresì con il principio di copertura finanziaria e con i princìpi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia coordinamento della finanza pubblica». Dagli atti risulta che il ricorso alla Corte è stato deciso «su parere dei ministero della Salute e del ministero dell'Economia e delle Finanze», anche se formalmente è stato proposto da Francesco Boccia, titolare degli Affari Regionali, con il quale il presidente Luca Zaia ha già parlato, confidando in un confronto politico con l'esecutivo e tuttavia mantenendo un giudizio critico verso questo provvedimento: «Una cosa ridicola, imbarazzante, anti-storica. Se qualcuno pensa di danneggiare me con questi mosse, si sbaglia. Non fa un danno a Zaia, ma ai cittadini».

L'ultima legge veneta impugnata, lo scorso 16 marzo, era stata quella che disciplinava l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Ora invece tocca al testo che istituiva anche a Treviso, a partire dall'anno accademico 2020/2021, la laurea magistrale per i medici. In base alla convenzione, la Regione dovrebbe sostenere l'intero costo dei docenti di ruolo e a contratto, quantificato in 1.570.000 euro l'anno e contabilizzato nel Fondo sanitario regionale. Secondo i giuristi del Governo, questa mossa ha come conseguenza quella di «ridurre la disponibilità finanziaria del servizio regionale sanitario per i Lea», in quanto «distoglie dal proprio fine risorse di bilancio vincolate all'erogazione dell'assistenza sanitaria».

Ma c'è anche seconda motivazione, di stretta attualità. L'inevitabile aumento delle immatricolazioni da parte del Bo «determina un aumento della capacità formativa dell'Ateneo che potrebbe non coordinarsi con le disposizioni statali riguardanti la definizione del fabbisogno di dirigenti medici». In pratica verrebbero sfornati troppi camici bianchi, accentuando così «un disallineamento tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica», problema notoriamente grave a causa dell'imbuto formativo dovuto all'insufficienza delle borse per le scuole di specializzazione.

Più che alla giustizia, toccherebbe alla politica trovare una soluzione al problema della grave carenza di specialisti. Siccome il termine per il ricorso scade il 16 giugno, Zaia conta così di arrivare a un confronto in questi dieci giorni. «Mi auguro che ci sia la possibilità di sedersi a un tavolo dice il governatore per evitare il prosieguo dell'impugnativa. Se così non fosse, ricorreremo in tutte le sedi appropriate per difendere e affermare le nostre buone ragioni».

