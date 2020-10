TREVISO Il nuovo Covid Hospital di Treviso deve subito far fronte a un focolaio di coronavirus esploso tra il proprio personale. Al San Camillo, struttura privata convenzionata a due passi dal centro, sono stati contagiati 3 medici e almeno 3 infermieri del reparto di Medicina. Tutto sarebbe partito da 11 pazienti trasferiti qui, prima della definizione di Covid Hospital, dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso: sono entrati come negativi, ma poi si sono rivelati positivi. Proprio ieri si è tenuto l'incontro tra i vertici dell'Usl trevigiana e quelli dello stesso San Camillo che ha ufficializzato la trasformazione della struttura privata in un Covid Hospital, come accaduto durante la prima ondata dell'epidemia. La misura è stata dettata dall'allerta gialla per l'emergenza coronavirus, scattata nel trevigiano nel pomeriggio di martedì a fronte dell'impennata dei ricoveri verso quota 150. Per il San Camillo l'inizio è in salita. Ma si parte. In questa prima fase verrà messo a disposizione un reparto Covid isolato con 34 posti letto. In caso di necessità, poi, si potrà arrivare fino a 120 posti, bloccando tutta l'attività ordinaria dell'ospedale. Ieri si è partiti con il trasferimento di due pazienti Covid positivi dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Nel frattempo il San Camillo sta cercando di arginare il focolaio scoppiato nei giorni scorsi dopo il trasferimento di altri pazienti dallo stesso Ca' Foncello che in teoria avrebbero dovuto essere negativi. «All'inizio il tampone era negativo. Poi, però, i nostri screening hanno evidenziato la positività spiega suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa del San Camillo prima sono risultati contagiati un medico e un infermiere dell'unità di Medicina. Poi due dei 24 pazienti ricoverati, entrambi subito trasferiti in Malattie infettive al Ca' Foncello. E di seguito altri 9 pazienti. Mentre tra il personale oggi ci sono complessivamente tre medici e tre infermieri positivi». Tutti gli altri screening eseguiti fino ad ora all'interno della struttura privata convenzionata hanno dato esiti negativi. I controlli continuano in modo periodico. Tanto più alla luce dell'apertura del primo reparto Covid. Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, predica calma. «Sappiamo che la maggior parte dei contagi avviene fuori dal luogo di lavoro specifica poi è chiaro che ci può essere una quota di rischio, purtroppo, davanti a persone asintomatiche».

Mauro Favaro

