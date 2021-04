Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RISVEGLIOTREVISO Nonni con i nipotini per la prima pizza in piazza. Laureati che hanno potuto offrire un giro da dottori ai parenti per la prima volta dopo mesi. Amiche che sognavano lo spritz come un miraggio e dipendenti che possono rimettere il tupperware nell'armadio. Il meteo non incentiva l'uscita, ma di stare in casa non se ne può più. Cautela al ristorante, mentre alle 17 è sold out per l'aperitivo. «È una gioia immensa poter...