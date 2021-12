LINEA DI PRUDENZA

Anche negli altri centri maggiori del Veneto prevale la linea della prudenza: quasi tutti i Comuni capoluogo ad esempio hanno deciso di cancellare la festa in piazza di Capodanno.

TREVISO

«Regole restrittive, aumento dei contagi: non ha senso il Capodanno in piazza». Anche il sindaco di Treviso Mario Conte ha annullato la festa per la notte più lunga dell'anno. Sarà insomma un altro Capodanno di austerità. Senza la festa in piazza per evitare situazioni di assembramento e possibili contagi. La decisione già aleggiava da fine novembre. «Non ha senso, siamo ancora troppo a rischio - sottolinea il sindaco Mario Conte -. Quando poi le regole diventano talmente restrittive che non ne vale più la pena, è un investimento importante quindi sarà meglio che ci dedichiamo a qualcos'altro». Niente musica, niente fuochi e niente assembramenti quindi. Il tutto per tagliare il rischio di contagi in continua crescita in città e provincia. Non a caso, il sindaco ha fatto sapere di non organizzare nemmeno i tradizionali falò dei Panevin in città.

«Si tratta di tradizioni importanti e radicate - sottolinea ancora Mario Conte - ma richiamare la comunità attorno al fuoco del panevin sarebbe una manifestazione più a rischio. E' un sacrificio che dobbiamo fare» . E dopo Treviso anche il sindaco di Montebelluna ha ufficializzato lo stop alla notte di San Silvestro in centro.

BELLUNO

Nessuna festa di Capodanno a Belluno, né organizzata dall'amministrazione né da privati: fino a ieri peraltro nessuno aveva chiesto autorizzazioni. La giunta Massaro ha deciso di scoraggiare qualsiasi evento pubblico in città sulla base della situazione epidemiologica: anche se le cifre di contagi e ricoveri a Belluno sono migliori di quelle delle altre province del Veneto, sono comunque in continua crescita. E così anche per quest'anno è saltata la festa musicale in piazza, organizzata fino al 2019 dal Comune e dall'associazione BellunoLaNotte.

ROVIGO

Nessuna certezza se vi saranno feste di fine anno in piazza a Rovigo e in Polesine. L'andamento dell'epidemia sta tenendo congelate tutte le intenzioni che erano state manifestate in precedenza e che avevano portato ad abbozzi di organizzazione, con poi uno stop appunto dato alle realtà incaricate di allestire gli eventi. Nel capoluogo al momento non è previsto alcunché di sicuro. L'assessore agli Eventi Roberto Tovo spiega che «era nei programmi dell'amministrazione preparare la festa di Capodanno in piazza, ma il probabile passaggio del Veneto in zona gialla e le restrizioni previste, ci stanno facendo fare un approfondimento».

PORDENONE

Pordenone per ora resiste. L'assessore Alberto Parigi, infatti, ha spiegato che allo stato la festa di fine anno in piazza XX Settembre si terrà. Il tutto, ovviamente nella massima sicurezza. L'ingresso sarà a numero chiuso, mascherina obbligatoria (del resto la regione è in zona gialla). Ci sarà musica, ma non è stato ancora quantificato il numero di quanti potranno accedere alla piazza. Non ci saranno, invece, i fuochi artificiali, ma solo una spettacolo virtuale con proiettori che trasmetteranno immagini sui muri. Saranno presenti gli steward e i vigili urbani, oltre naturalmente alle forze dell'ordine. Resta il fatto che se la situazione epidemiologica dovesse diventare ulteriormente pericolosa il Comune ha già annunciato che la festa sarà annullata. La decisione in settimana.

UDINE

Il Comune di Udine ha già deciso invece di annullare la festa dell'ultimo dell'anno che si sarebbe dovuta tenere in piazza Primo Maggio. «Non ci sono le condizioni sanitarie» ha spiegato l'assessore. Saranno invece fatti i fuochi artificiali a basso impatto acustico. Annullata anche la festa dell'ultimo dell'anno in piazza grande a Palmanova.

