LA POLEMICA

TREVISO Pioggia di diffide nelle scuole contro i tamponi rapidi per il coronavirus eseguiti direttamente in classe. Sono centinaia le famiglie trevigiane che hanno preso carta e penna per comunicare agli istituti che loro non autorizzano proprio alcun test sui propri figli. Praticamente ogni scuola conta già tra le cinque e le dieci diffide. A conti fatti, vuol dire che solamente nel trevigiano ci sono almeno 500 famiglie che rifiutano il tampone. E il totale è fatto per difetto. Tra queste c'è lo zoccolo duro dei no-vax. Ma non solo. Una parte dei niet, infatti, a quanto pare è arrivata anche da genitori che lavorano come autonomi e che non vogliono rischiare di finire in quarantena, dovendo sospendere la propria attività, perché il figlio risulta contagiato dal coronavirus. Come ci si comporta?

«Nel caso di un contagio all'interno di una classe, i genitori che non autorizzano il tampone rapido sul proprio figlio, se lo devono tenere a casa. Chi non può essere controllato, viene considerato subito come un caso positivo mette in chiaro Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana è una questione di igiene e sanità pubblica: chi non vuole sottoporsi al test deve essere automaticamente messo in quarantena domiciliare, come se fosse positivo, né più né meno. Anzi, anche la famiglia deve rispettare l'isolamento. Se non c'è la possibilità di verificare la positività o meno al coronavirus, non esistono altre strade. Punto e basta».

COSA SUCCEDE

A fronte di un rifiuto, va in quarantena tutta la famiglia. Una risposta indirizzata in particolare ai genitori che lavorano in modo autonomo e che preferirebbero attraversare l'infezione da coronavirus, sperando che non si faccia sentire, piuttosto che fermare la propria attività.

Il discorso è diverso per quanto riguarda i no-vax. Alcuni si sono lasciati convincere dai presidi delle scuole. Per altri, invece, non è bastato. Qui lo schema della diffida è sostanzialmente sempre lo stesso: «Non è previsto in alcun caso un consenso preventivo si legge nelle comunicazioni si precisa, inoltre, che una cosa è una semplice autorizzazione, altra il consenso informato. Per queste ragioni, essendo l'esercente della responsabilità genitoriale, e non essendoci alcun consenso informato, nego la mia autorizzazione e vi diffido all'esecuzione di qualsiasi atto o procedura sanitaria nei confronti di mio figlio».

IL CONFRONTO

Nei giorni scorsi l'argomento è stato al centro di un confronto tra alcuni dirigenti scolastici. Il sistema dei tamponi rapidi fatti direttamente in classe è stato messo a punto dall'Usl con l'obiettivo di facilitare i controlli. Alla luce della positività di un ragazzo, la task force dell'azienda sanitaria è in grado di testare nel giro di poche ore tutti i suoi compagni di classe. Il vantaggio è che se tutti risultano negativi, oltre ovviamente al caso che ha fatto scattare lo screening, la classe può continuare a fare lezione in modo normale. Vale dalla seconda elementare all'ultimo anno delle superiori. All'inizio l'Usl aveva deciso di procedere solo nelle sezioni dove era stato possibile raccogliere l'autorizzazione di tutti i genitori. Adesso, invece, anche a fronte delle diffide, le cose sono cambiate. I test rapidi vengono eseguiti in ogni caso. E le famiglie che li rifiutano sono chiamate a tenere a casa il proprio figlio per almeno dieci giorni. Cioè tutto il tempo della quarantena.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

