Treviso, bimbi picchiati arrestato un altro imam

IL CASOTREVISO «È stata fatta giustizia nei confronti di quei bambini». Per la Procura della Repubblica di Treviso la decisione del Tribunale del Riesame è una vittoria su tutta la linea: Omar Faruk, il 36enne imam della moschea di Pieve di Soligo accusato di aver picchiato i piccoli allievi della sua scuola coranica deve andare agli arresti domiciliari. Ora l'ex capo spirituale della comunità bengalese di Pieve ha 30 giorni per fare ricorso in cassazione. La decisione del Tribunale della Libertà, notificata ieri mattina alla Procura e...