TREVISO Con l'accusa di reimpiego di capitali di provenienza illecita per una somma di circa 6 milioni, nella notte tra sabato e domenica è stato fermato dalla Procura di Milano il fiduciario di Paolo Fassa, titolare dell'azienda trevigiana di calcestruzzi Fassa Bortolo e in passato pure patron dell'omonima squadra di ciclismo, indagato assieme alla figlia Manuela, per frode fiscale e auto riciclaggio di 5 milioni. All'imprenditore l'8 gennaio scorso sono stati sequestrati un maxi yacht di oltre 50 metri, il Blanca, ormeggiato al porto di Genova e battente bandiera britannica, e circa un milione e mezzo di euro.

Il fermo dell'uomo, 70 anni, residente in Svizzera e con un discreto portafoglio di clienti, è eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. Il settantenne, secondo inquirenti e investigatori, stava per andare in Spagna e quindi è stato bloccato. Secondo gli accertamenti il fiduciario fermato a Milano avrebbe reimpiegato circa 6 milioni delle risorse che l'imprenditore trevigiano avrebbe drenato alla Fassa srl per dirottarle verso società off-shore con sede in Croazia, Svizzera, Principato di Monaco e Panama con lo scopo di impiegarle per l'acquisito e la gestione della imbarcazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA