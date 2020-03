TREVISO

Anche per il professionista più esperto, c'è sempre una prima volta. Per il trevigiano Andrea Artuso, infermiere del Ca' Foncello, il debutto avverrà domani: nonostante lavori ormai da tre anni in Terapia Intensiva, e prima ancora in Chirurgia Generale, il 35enne affronterà il suo primo turno in uno dei reparti di Rianimazione in cui sono ricoverati anche i pazienti affetti da Covid-19. «Paura? Un po' ci sta spiega ma tutti noi la superiamo perché questo è il nostro lavoro. Siamo stati formati per fronteggiare le situazioni difficili e, anche se non ne avevamo mai vista una del genere prima d'ora, sappiamo come muoverci. Addirittura forse abbiamo meno timore noi in quest'ala dell'ospedale, rispetto ai colleghi che stanno magari in Pronto Soccorso: lì giustamente possono avere il dubbio che il paziente arrivato all'improvviso per qualche motivo non sia negativo, mentre noi abbiamo già la certezza che i malati che stanno qui sono positivi, per cui sappiamo cosa dobbiamo fare».

NEMICO INVISIBILE

Indubbiamente resta però il fatto di trovarsi a combattere un nemico invisibile. «È una situazione surreale racconta Artuso in cui siamo costretti a lavorare contro ciò che non vediamo. Dobbiamo usare tutte le precauzioni del caso e in un certo senso siamo fortunati. Nelle Terapie Intensive dove ci sono pazienti positivi, infatti, noi sanitari siamo bardati dalla testa ai piedi: cuffia, visiera, occhiali, maschera, camiciotto, guanti, calzari. Abbiamo la consapevolezza di quali sono le operazioni che ci espongono di più, perciò sappiamo come proteggerci bene». I turni sono impegnativi, qui come altrove capita spesso di sforare le canoniche 7 ore e 12 minuti. «Le ferie sono state sospese dice l'infermiere ma finora siamo riusciti a fare gran parte dei riposi. E per fortuna: sono padre di un bambino e ho una moglie sanitaria, dobbiamo sempre riuscire a incastrare i turni. Certo, a volte in corsia un po' di tensione c'è, anche perché le disposizioni ministeriali cambiano in fretta. Ma pensiamo che per i medici, meno numerosi di noi, sia ancora più difficile».

FINE VITA

Più che per altri, per i sanitari delle Rianimazioni si aggiunge poi un ulteriore tema, con il suo carico di sofferenza: «Il fine vita. Solitamente siamo abituati a stare molto vicini ai pazienti, ma anche ai loro familiari. A causa delle restrizioni imposte dal rischio di contagio, invece, questo ora è molto più complicato: non possiamo far entrare i parenti, vediamo i ricoverati da soli, solo in certi casi è possibile mediare con lo smartphone. Non è facile...».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA