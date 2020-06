LA PROTESTA

TREVISO Si è sfiorata la rivolta e la ex caserma Serena, che accoglie oltre trecento richiedenti asilo, è tornata in quarantena. Proprio questo era il rischio che i migranti ospiti della struttura volevano a tutti i costi evitare dopo la scoperta della positività al Coronavirus di un operatore rientrato dall'estero, ma almeno fino all'arrivo dei risultati di tutti i tamponi i cancelli non potranno essere varcati.

LE RIMOSTRANZE

La giornata ad alta tensione è cominciata ieri mattina, quando i richiedenti asilo hanno scoperto che un trentenne pakistano, ex ospite e ora operatore assunto dalla cooperativa Nova Facility come addetto alle pulizie che ancora vive e lavora nel centro, era positivo al Covid-19 e che tutti loro si sarebbero dovuti sottoporre al tampone. Il ragazzo era rientrato un paio di settimane fa dal Pakistan, accusando poi una febbre molto alta che, dopo il tampone, si era rivelata un sintomo del contagio. Una trentina di ospiti quasi tutti nigeriani hanno dato il via a una vivace protesta che per qualche ora ha tenuto col fiato sospeso forze dell'ordine e istituzioni. In via Zermanese i manifestanti hanno bloccato gli accessi impedendo a chiunque di entrare e uscire, chiedendo che fossero allontanate dalla struttura le persone contagiate ma soprattutto lamentando ferocemente il fatto che il trentenne non fosse stato sottoposto all'isolamento preventivo non appena rientrato in Italia. «Non vogliamo essere rinchiusi di nuovo, non vogliamo tornare in quarantena» hanno gridato dalle finestre e dai cancelli della ex caserma che ad oggi ospita circa 330 richiedenti asilo. In mattinata il dispiegamento di uomini messo in campo dalle forze dell'ordine è stato imponente. Via Zermanese è stata bloccata e l'intera zona circostante è stata isolata per evitare conseguenze nel caso la ribellione fosse degenerata. Camionette della celere, polizia, carabinieri e vigili urbani hanno presidiato per ore i confini del complesso che sorge fra Treviso e Casier. I migranti non hanno permesso a nessuno di accedere, nemmeno gli operatori della Ulss che avevano l'incarico di avviare lo screening di tutti i presenti. Solo con il passare delle ore la situazione è andata calmandosi e nel pomeriggio la campagna di tamponi è potuta cominciare. Gli ospiti sono stati rassicurati circa il fatto che il contagiato sarebbe entrato in contatto con poche persone, già tutte individuate. Il risultato però non è stato quello sperato dai migranti. Fino a quando tutti i test non avranno dato il loro responso, alla Serena si torna in lockdown. I risultati sono attesi già per oggi, mentre dieci persone entrate in contatto con il trentenne positivo sono state poste in isolamento.

LA MEDIAZIONE

Passaggio fondamentale per sedare gli animi agitati è stato in mattinata l'intervento diretto dei sindaci di Treviso e Casier che hanno raggiunto personalmente la caserma e parlato a lungo con i profughi. Mario Conte, primo cittadino del capoluogo, è arrivato in via Zermanese con il collega Renzo Carraretto insieme al quale ha intavolato una lunga trattativa con i migranti per rassicurarli e far comprendere loro appieno la situazione fino a quando gli operatori della cooperativa li hanno convinti a lasciarli rientrare per eseguire i test. «Volevamo capire le cause di quella tensione. Ora tutti gli ospiti sono stati sottoposti al tampone e dieci sono in isolamento - ha precisato Conte -. Domattina (oggi ndr) attendiamo i risultati dal servizio sanitario».

IL PREFETTO

Nonostante la soluzione assolutamente pacifica della giornata, con la piena normalizzazione della situazione a metà pomeriggio, ora sull'intera vicenda vuole vedere chiaro il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, che promette accertamenti puntuali. «Dobbiamo capire come questa persona, ossia il trentenne pakistano, sia potuta rientrare al lavoro provenendo da una zona a rischio, senza essere sottoposta al test virologico e senza trascorrere un periodo di isolamento precauzionale - spiega il prefetto -. Di tutto ciò chiederemo conto alla cooperativa per capire se si sia trattato di una situazione di necessità, di un'imprudenza o piuttosto di una violazione delle norme anti contagio. Non sono quindi escluse sanzioni, con le quali ci riserviamo la possibilità di procedere eventualmente anche nei confronti del diretto interessato. Per fortuna nella struttura era già predisposta una zona di isolamento per eventuali positivi e nonostante gli ospiti inizialmente fossero agitati e sia stato difficile riuscire a comprendersi il problema è rientrato - haaggiunto Laganà -. Casi come questo vanno maneggiati con estrema cura».

Serena De Salvador

