Treviso, 400 euro di multa a chi compra la droga in strada

LOTTA ALLO SPACCIOTREVISO A Venezia, da quando è entrato in vigore il nuovo regolamento, a inizio luglio, ne sono stati multati già una decina. Ma il primo Municipio a muoversi, la scorsa primavera, era stato quello di Jesolo. E ora tocca a Treviso, dove il Comune ha deciso di sanzionare chi acquista, sul suolo pubblico, sostanze stupefacenti. Per i clienti pizzicati in città non solo scatterà la segnalazione amministrativa alla Prefettura come consumatori di droga (che prevede controlli e revisioni continue, tra le quali quella della...