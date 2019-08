Treviso, 1400 persone in attesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LISTATREVISO Mentre si discute sugli adeguamenti dei canoni d'affitto delle case Ater, a Treviso la lista d'attesa per entrare in un alloggio popolare rimane eterna. Dal 2017, ultimi dati disponibili risalenti all'ultimo bando fatto, la graduatoria è passata da 1600 a 1400 nuclei familiari in attesa di una sistemazione. «In due anni - spiega il presidente dell'Ater provinciale Luca Barattin (in foto) - siamo riusciti a soddisfare solo il 10% delle domande». Il problema è molto semplice: nuovi appartamenti non ce ne sono e in quelli...