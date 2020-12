IL CASO

TRENTO Rimbalza fino a Nordest l'esultanza per l'imminente rimpatrio di Chico Forti, recluso dal 2000 in un carcere di massima sicurezza in Florida, per un omicidio al quale si è sempre dichiarato estraneo. L'imprenditore è infatti originario di Trento, dove tuttora vive parte della sua famiglia, tra cui lo zio Gianni che si è sempre battuto contro la sua condanna all'ergastolo. «Dopo 21 anni, il ministro Di Maio ha annunciato che il governatore della Florida ha firmato per rimandarlo nella sua patria, l'Italia, dove ne riconoscono l'innocenza e hanno combattuto per la sua libertà: grazie a tutti coloro che l'hanno reso possibile», è il commento di sua figlia Jenna Bleu.

IL POST

Eloquente il post della ragazza su Instagram: «Quando avevo tre anni, mio padre fu condannato all'ergastolo in Florida per un crimine che non aveva commesso. Per tutta la vita ho sperato in un miracolo che lo liberasse ma in alcuni momenti ho cercato di accettare il fatto che avrei potuto non vederlo mai». Commossa la mamma di Forti, la 92enne Maria: «Sono emozionatissima, non riesco neanche a parlare. Faremo una bella festa appena possibile». L'ex produttore è stato accusato nel 1998 dell'assassinio dell'australiano Dale Pike, ma si è sempre proclamato vittima di un errore giudiziario. Il governatore Ron DeSantis ha accolto la sua richiesta: in base alla convenzione di Strasburgo del 1983, ratificata dagli Stati Uniti, il 61enne potrà scontare la pena nel proprio Paese. Esulta la Lega trentina con i deputati Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto e la senatrice Elena Testor: «Accogliamo con gioia la notizia che abbiamo aspettato in tanti anni di proteste e richiami alle istituzioni affinché questa battaglia arrivasse ai più. Finalmente dopo vent'anni di agonia silenziosa giustizia è stata fatta». Ma la soddisfazione è trasversale agli schieramenti, con numerose dichiarazioni di apprezzamento che vanno da M5s, a Forza Italia, a Italia Viva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA