Trenta, doppia inchiesta Imbarazzo M5S: ora lasci

L'INCHIESTAROMA Un fascicolo su tutti gli alloggi di servizio del ministero della Difesa occupati da chi non abbia più titolo. L'esposto dello Stato Maggiore è arrivato in procura una ventina di giorni fa. La segnalazione, partita direttamente dal Gabinetto del ministro, sollecitava i vertici militari a una verifica sugli appartamenti indebitamente occupati. E nell'elenco delle posizioni su cui fare chiarezza c'è anche il caso di Elisabetta Trenta, l'ex ministra della Difesa che, dopo alcuni mesi dal giuramento, si era trasferita in un...