LA POLEMICA

ROMA Le misure di precauzione per il Sars Cov 2 sembrano viaggiare a correnti alterne. Mentre aumenta il numero dei contagiati e si invitano le persone ad evitare assembramenti, sui treni invece da ieri è possibile stare seduti vicini, gli uni accanto agli altri. Frecciargento e Frecciarossa di Trenitalia e i treni di Italo, infatti, hanno deciso che sui treni a lunga percorrenza si viaggia al 100% dei posti. Nessuna decisione arbitraria, però.

IL DPCM DI LUGLIO

Il dpcm del 14 luglio infatti disponeva infatti la possibilità di far viaggiare i treni a piena capacità. Sempreché però prima venga misurata la temperatura corporea e i passeggeri esibiscano un'autodichiarazione per certificare di non aver avuto contatti con persone contagiate dal Covid. Poi ovviamente è obbligatorio l'uso della mascherina, da sostituire dopo 4 ore. In realtà, già da diversi giorni il ministero dell'Interno aveva provato a proporre a Trenitalia e ad Italo soluzioni di compromesso. Ma non è bastato.

E dire che proprio in questi giorni è stato pubblicato uno studio su Clinical Infectious Diseases in collaborazione con l'Accademia cinese delle scienze, la China Academy of Electronics and Information Technology e il Chinese Centre for Disease Control and Prevention proprio sui rischi di contagio sui treni. Secondo i ricercatori, in sostanza, il rischio aumenta per ogni ora di permanenza.

Inoltre, i passeggeri che viaggiano in posti direttamente adiacenti a un paziente hanno il più alto livello di trasmissione, con una media del 3,5% di contrarre la malattia. Per quelli seduti sulla stessa fila, il dato è dell'1,5%.

La decisione di viaggiare a capienza completa ovviamente non è affatto piaciuta agli esperti. «Anche se previsto dal dpcm, le evidenze scientifiche attuali ci dicono che non è possibile viaggiare in nessun mezzo sia esso aereo, pullman, treno, se non c'è distanza di sicurezza - afferma Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica di Roma -. Questo virus ha una capacità di diffondersi non soltanto attraverso il dropplet, ma anche attraverso aerosol. Quindi è importantissimo mantenere la distanza di sicurezza. E non è possibile mantenerla in un treno che abbia saturato il 100 per cento dei posti».

Come se non bastasse, in alcune Regioni si sta cominciando a far viaggiare al massimo della capienza anche per il trasporto locale. In Lombardia, per esempio, per quanto riguarda i mezzi autofilotranviari di trasporto pubblico locale interurbano è consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi; lo stesso vale per i mezzi metropolitani, bus e tram urbani e per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale. «Di questo argomento, ma relativamente al trasporto locale non a lunga percorrenza - continua Ricciardi - è stato investito il Cts e ora auspico che si muova per valorizzare le evidenze scientifiche che parlano di un rischio per il trasporto a lunga percorrenza. Si confida che verranno fornite indicazioni affinché le autorità competenti possano correggere questa disposizione, che alla luce dell'evidenza scientifica è pericolosa».

LE REAZIONI

La decisione di Trenitalia e di Italo coglie di sorpresa gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. «Il Cts non è stato consultato nel merito - afferma Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico Scientifico -. Da un punto di vista medico scientifico vanno sempre rispettati i principi cardine fra i quali rientra il mantenimento del distanziamento interpersonale. Questa scelta di Trenitalia e di Italo genera significative preoccupazioni e perplessità».

LA TUNISIA

Intanto si distingue per attivismo il ministro degli Esteri Luigi di Maio, per il quale servono «rimpatri più veloci che non possiamo fare solo con gli aerei. Noi ci aspettiamo dalla Tunisia una collaborazione per permettere rimpatri attraverso le imbarcazioni. Con una nave puoi rimpatriare 300-400 persone: è molto importante perché i rimpatri devono seguire il ritmo degli arrivi». Per ora l'unica nave impiegata sarà quella che verrà ancorata davanti a Lampedusa, probabilmente già all'inizio della settimana prossima, dalla società Grandi Navi Veloci con mille posti: tolti quelli che dovranno essere riservati a personale di bordo, forze di polizia e croce rossa, ci saranno tra i 600 e i 700 posti per i migranti. I primi saranno quelli che sono nell'hotspot di Lampedusa e nel centro di accoglienza di Porto Empedocle, entrambi al collasso. Il Viminale, inoltre, è alla ricerca di un'altra imbarcazione, di dimensioni minori, che sarà trasferita in Calabria.

Graziella Melina

