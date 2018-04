Trema la terra in Molise: scossa di terremoto di 4.2

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PAURAACQUAVIVA COLLECROCE (CAMPOBASSO) Una scossa secca, breve, sussultoria, ha scatenato il panico ieri mattina in Molise. Centinaia di persone sono scese in strada, e molte sono state le chiamate ai numeri di emergenza; fortunatamente però non si sono registrati danni, e la situazione è presto tornata alla normalità.IL SISMAErano le 11.48 di questo 25 aprile, e nei Comuni della provincia di Campobasso, come nel resto d'Italia, si celebrava la festa della Liberazione. Il terremoto, di intensità 4.2, come ha poi precisato l'Ingv, è...