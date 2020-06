IL FOCUS

ROMA Ancora poche ore e l'Italia torna unita, anche se i dubbi non mancano e la paura terrà ancora molti a casa - o nelle propria regione - chissà per quanto tempo ancora. I coraggiosi dovranno attrezzarsi di pazienza e di una penna, visto che molti presidenti di regione stanno mettendo a punto questionari da compilare in stazione o in aeroporto.

Dopo giorni di polemiche anche i più agguerriti presidenti di regione si sono rassegnati alla riapertura dei confini. Nessuno ha emanato ordinanze restrittive, fissato quarantene o obblighi particolari, anche perché oltre alla possibile impugnativa da parte del governo, ogni presidente di regione ha dovuto fare i conti con i propri elettori, specie coloro che campando di turismo, che poco gradisce quarantene e chiusure.

Si fa quindi affidamento al senso di responsabilità dei singoli. Anche perché sia l'app immuni che l'autocertificazione sono su base volontaria e non c'è nessuna norma che costringa a compilare il modulo o a scaricare sul proprio cellulare un meccanismo di tracciamento. E così anche nel tentativo di limitare il rischio di nuovi contagi, ogni regione farà un po' a modo suo rischiando di creare nuovo caos e di raccogliere dati poco confrontabili con le altre regioni. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte considera ormai chiusa la questione del blocco. Si riapre dalla mezzanotte di oggi senza nessun nuovo dpcm, visto che i confini regionali erano stati chiusi sino al 2 giugno. Ovviamente a palazzo Chigi non si sottovalutano i rischi, ma la discesa del numero dei contagi anche nelle regioni più colpite come la Lombardia, e la situazione negli ospedali tornata tranquilla, spingono all'ottimismo.

Quindi rischi «ponderati», come li definisce il ministro della Salute Roberto Speranza, sostenuti anche dal dato di ieri: 178 contagiati, con sei regioni a zero e cinque con meno di dieci casi. Numeri mai così bassi dal 26 febbraio. Con un rapporto tra tamponi fatti, e positivi individuati, che per la prima volta è sotto l'1% (0,98%). Dopo settimane impegnate solo sul fronte virus, Conte ha ripreso ieri in mano alcuni dossier in parte trascurati - come quello libico - lasciando ai ministri Boccia e Gualtieri il rapporto con le regioni. Al responsabile degli affari regionali è toccato compiere l'ennesimo giro ricognitivo delle richieste di sindaci e presidenti di regione. Il ministro dell'Economia ha invece incontrato Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della conferenza Stato-Regioni. Sul tavolo la questione delle mancate entrate, dovuta alla fase di emergenza per far fronte alla pandemia Covid-19. L'intesa raggiunta prevede lo sblocco di 12 miliardi di vecchi debiti della pubblica amministrazione e dal 15 giugno al 7 luglio gli enti locali potranno chiedere a Cassa Depositi e Prestiti anticipazioni fino a 8 miliardi per pagare le imprese, e altri 4 miliardi per saldare i debiti del servizio sanitario. Dopo i sindaci, ai quali il governo ha promesso tre miliardi con un nuovo scostamento di bilancio, è toccato quindi alle amministrazioni regionali spesso alle prese con costi crescenti del servizio sanitario che generano dei mostruosi buchi nel bilancio. Si sarebbero per la sanità i soldi del Mes, 37 miliardi, ma il tema continua a rimanere tabù nella speranza che arrivino i soldi dal recovery fund.

Poichè si riparte da domani senza autocertificazione, anche il ministero dell'Interno, e per esso le forze dell'ordine, viene sollevato dall'onere del controllo. «Nessuno potrà mettere in discussione la libertà di movimento per i cittadini», è la linea che viene indicata dal Viminale alle forze dell'ordine. Si ritornerà quindi ai controlli ordinari, niente posti di blocco sulle strade, ma normali pattugliamenti. E poichè polizia e carabinieri rispondono unicamente ai provvedimenti del governo, eventuali ordinanze di sindaci e presidenti di regione dovranno essere controllate dalla polizia locale.

In ogni caso i governatori non possono decidere al posto dei prefetti ed eventuali disposizioni, e la stessa compilazione di autocertificazioni, possono essere proposte solo su base volontaria.

