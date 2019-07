Tregua Salvini-Di Maio «Il governo va avanti» Mattarella: collaborate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri è tornato a sottolineare il ruolo centrale dell'Unione Europea, fuori dalla quale «non c'è futuro per l'Italia». Ma il cuore del suo messaggio è stato l'avvertimento alla maggioranza giallo-verde: «Le istituzioni di governo - ha detto Mattarella alla cerimonia del Ventaglio - hanno bisogno di un clima di fattiva collaborazione, lungi dalla conflittualità, per poter assumere decisioni tempestive per la vita del Paese». E poi ha precisato: «Il capo dello Stato è...