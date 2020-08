LA SVOLTA

ROMA La notizia fa ben sperare e arriva dopo 9 anni di guerra civile, alternata a periodi di tregua. Ma potrebbe essere solo un abbaglio. Ieri le autorità rivali del governo di Fayez al-Serraj, a Tripoli, e del parlamento di Tobruk hanno annunciato il cessate il fuoco in Libia e la convocazione di nuove elezioni. Una decisione che ha raccolto il plauso della comunità internazionale e che arriva dopo settimane di negoziati favoriti dalle Nazioni Unite e dagli Usa. Per ora, però, l'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, non ha commentato. E questo potrebbe non essere un buon segno. Il primo a parlare è stato Serraj, che in una nota ha ordinato «a tutte le forze militari di osservare un cessate il fuoco immediato in tutti i territori libici». Un atto di «responsabilità politica e nazionale» - si legge ancora nella nota - ma anche in considerazione «dell'emergenza coronavirus». Il presidente ha anche formalizzato la «richiesta di elezioni presidenziali e parlamentari a marzo basate sulla Costituzione». Poi è stato diffuso il comunicato delle autorità della Cirenaica: anche in questo caso veniva annunciato il cessate il fuoco e si parlava di elezioni «prossime». A prendere la parola è stato Aguila Saleh, il leader del parlamento di Tobruk, braccio politico di Haftar nel tentativo di prendere il controllo di Tripoli: «Cerchiamo di voltare pagina», ha detto.

L'ACCORDO

Nella decisione è stata determinante la situazione di stallo prolungato che si era creata sulla linea del fronte Sirte-Jufra. Se dovesse essere finalizzata, la tregua porterebbe alla ripresa dell'attività petrolifera, fondamentale per l'economia. Nei giorni scorsi Haftar ha riaperto i pozzi della Mezzaluna dopo 7 mesi di chiusura, mentre i ricavi dell'export di greggio saranno congelati nella banca dell'ente nazionale, la Noc.

I NODI

A livello internazionale c'è sollievo unanime. Si tratta di un «passo importante per il rilancio del processo politico», sottolinea il premier Giuseppe Conte. Mentre secondo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi è stata imboccata la strada del «ripristino della normalità». Una strada che, però, è ancora lunga e tortuosa. I noti da sciogliere sono tanti. A partire dal fatto che il parlamento di Tobruk non ha esplicitato una data delle elezioni, diversamente da quanto ha fatto Tripoli. E poi c'è la questione di Sirte: Serraj la vorrebbe «smilitarizzata», mentre Saleh ha proposto che la città natale di Muammar Gheddafi diventi la capitale di un nuovo governo. Su un punto i due schieramenti concordano: l'uscita dal paese di «forze straniere e mercenari». Ma Tobruk ha insistito anche sullo «smantellamento delle milizie». E soprattutto pesa il silenzio di Haftar. «Le incognite rimangono numerose. Non penso che la Libia sia effettivamente molto più vicina ad una pace vera», spiega Arturo Varvelli, direttore dell'ufficio di Roma dell'European Council on Foreign Relations.

Mic. All.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA