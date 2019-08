Tregua armata nel Pd Il segretario: resto fuori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA La direzione della svolta. Oggi pomeriggio il Nazareno darà il via libera all'intesa con il Movimento 5 Stelle per un nuovo governo, sarà un passaggio decisivo e propedeutico alla consultazione prevista al Colle domani. Tira aria di tregua armata nel Partito democratico. Tutte le correnti sono silenziate, anche se le «fonti» di questo o quell'altra area parlano che è una bellezza. Altro che silenzio stampa stile Italia ai mondiali del 1982. Dino Zoff non abita qui. Tutti si parlano e si incontrano lontano, ma lontano dal...