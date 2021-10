Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTACCOROMA Quarasette vittime, settanta feriti. Un'altra giornata di sangue in Afghanistan. Per la terza volta da quando i Talebani sono al potere e gli Usa se ne sono andati è stato attaccato un luogo religioso. Tre kamikaze si sono fatti saltare in aria a Kandahar, nel sud del Paese, all'interno della Moschea sciita Bibi Fatima. Secondo la Bbc una delle esplosioni è avvenuta davanti alla porta dell'edificio, le altre due all'interno,...