Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Travolto da un'auto a Roma nella notte tra mercoledì e ieri mentre si trovava sul monopattino: è la sesta vittima in Italia dall'inizio dell'anno. «Mancavano pochi minuti all'una - racconta un soccorritore - quel ragazzo era a terra, provavano a rianimarlo, ma è morto sul colpo. Il parabrezza della Mini One verde era andato in frantumi, il cofano abbozzato. Se quel giovane con il monopattino avesse avuto il casco forse sarebbe...