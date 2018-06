Travolto con lo scooter nell'inseguimento in auto tra rom: morto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEFIRENZE Non ce l'ha fatta Duccio Dini, il 29enne travolto l'altro ieri da un'auto impegnata in un folle inseguimento lungo le vie di Firenze, nel quartiere dell'Isolotto. Duccio è stato investito mentre era fermo al semaforo per andare a lavoro. Ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Careggi, è stato dichiarato morto al termine di un accertamento dell'attività encefalica durato sei ore. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. I tre uomini che si trovavano sulle auto, tutti nomadi residenti nel...