«Travolti dall'onda, non imprudenti»

IL DRAMMABELLUNO «Erano tutte persone adulte, responsabili, mai si sarebbero avventurate in un luogo pericoloso». Andrea Talamini, cognato di Mariangela Calligaro, la 55enne bellunese travolta e uccisa martedì mattina da un'onda che l'ha strappata dal sentiero roccioso che orla la Costa Amalfitana, non ci sta al gioco delle responsabilità che in queste ore tiene sotto osservazione il Comune di Praiano, in provincia di Salerno. La stessa fine avrebbero potuto farla anche il marito Carlo Talamini, 56 anni, e l'amica Nicoletta Bressa, 57, a...