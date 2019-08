Travolti dall'auto dopo la lite «Non è omicidio volontario»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAMILANO «Ho sentito un botto forte sul parabrezza, come una fucilata, e sono andato nel panico. Non volevo uccidere». Matteo Scapin, 33 anni, si siede davanti al gip Vito Di Vita in una stanza del carcere di Bergamo e racconta la sua versione di ciò che è accaduto la notte tra sabato e domenica. La lite nella discoteca di Azzano San Paolo, il diverbio che continua nel parcheggio, Luca e Matteo travolti in sella al motorino. E ora, dopo l'interrogatorio di garanzia, lo scenario cambia. L'ipotesi di accusa di omicidio volontario...