IL CASOTORRE DI MOSTO (VENEZIA) Una festa attesa da tempo che si è trasformata in tragedia, con i sorrisi che lasciano spazio solo al dolore e alle lacrime. Muore travolta da due auto al matrimonio della sorella e quello che doveva essere ricordato come uno dei giorni più belli, per due famiglie diventa un dramma. E' quanto accaduto sabato sera, a Staffolo, frazione di Torre di Mosto, nel cuore del Veneto Orientale, lungo la strada...