«Trattativa con Battisti? Sì, ci abbiamo provato»

Le forze dell'ordine brasiliane rispondono al suo ministero della Sicurezza Pubblica, creato ex novo a febbraio del 2018 dopo una scissione con quello della Giustizia. Raul Jungmann - oggi uomo molto vicino al presidente Michel Temer e, in passato, già ministro nell'esecutivo socialdemocratico di Fernando Henrique Cardoso - è stato scelto per trovare una soluzione al problema della criminalità in Brasile. Fra le sue funzioni, simili a quelle del nostro ministro dell'Interno, c'è adesso anche il coordinamento delle operazioni per la ricerca...