Trattare fa male ai 5Stelle: persi 2 punti Per gli elettori leghisti FI va coinvolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIO ROMA Lunga è la marcia verso il governo. Gli elettori avvertono le distanze tra i diversi partiti e vivono la complessità della fase attuale con un mix di speranza e apprensione. Non a caso, il 79% delle persone è preoccupato per la situazione d'instabilità politica che stiamo vivendo. Le tifoserie, come da spirito italico, sono ancora molto presenti nei diversi elettorati, anche se inizia a farsi largo l'esigenza di abbassare le pretese, per trovare una soluzione di governo.Il M5S perde l'1,9% dei consensi conquistati nel...