IL PIANOVENEZIA Autobus a metano, autobus a idrogeno, autobus elettrici: così in Veneto saranno rinnovati i parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale, secondo quanto stabilito da una delibera della giunta regionale. Il provvedimento concretizza un programma di investimenti, condiviso con il ministro delle Infrastrutture, che stanzia risorse per circa 31,6 milioni di euro. In particolare si stabilisce che sia possibile...