TRASPORTO PUBBLICO

MESTRE Il Gruppo Avm è l'unica Azienda di trasporto pubblico del Veneto, fino ad ora, ad aver dato disdetta di tutti gli accordi integrativi dei circa 3 mila dipendenti. E loro, assieme ai Sindacati, ieri mattina come prima risposta hanno fatto 3 ore di sciopero che hanno messo in ginocchio la città, terraferma, centro storico e in particolare le isole dove i residenti per circa 4 ore dalle nove e mezza all'una e mezza (perché i lavoratori si sono presi tutto il tempo per portare i mezzi in deposito o all'ormeggio e per andarli a riprendere, prima e dopo l'inizio della protesta) non hanno avuto alcuna possibilità di muoversi, se non sopportando un salasso per un taxi acqueo. I rappresentanti dei lavoratori sostengono che, con i tagli dei contratti di secondo livello, ci saranno riduzioni del 35% su stipendi già bassi, specie per i più giovani, e che Avm e Amministrazione Brugnaro avrebbero dovuto agire per tempo sospendendo, ad esempio, i trasferimenti al Comune per sostenere manifestazioni quali i fuochi del Redentore, il ponte votivo verso il cimitero di San Michele, eventi turistici e per pagare le stesse luminarie delle feste natalizie. L'Azienda e il Comune di Venezia, che ne è il proprietario, ribattono che gli stipendi sono più alti e che, comunque, il Covid e il conseguente azzeramento dei milioni di turisti che fino a fine 2019 visitavano la laguna, hanno portato la situazione ad un punto tale che, se non si interviene, si rischia il fallimento. Il Comune ha avallato il taglio delle paghe ma ha preteso che non ci sia alcun licenziamento.

ADESIONE TOTALE

Il risultato di questo scontro è l'adesione praticamente totale allo sciopero di ieri mattina e la stessa Azienda ha riconosciuto che ha toccato il 97,6% nel settore navigazione e il 98,1% nell'automobilistico. La protesta era stata proclamata dai Sindacati nazionali degli Autotrasportatori e Autoferrotranvieri per chiedere il rinnovo del Contratto nazionale scaduto già dal 2017 ma a Venezia ieri pensavano tutti agli integrativi tagliati: e così un migliaio di persone ha manifestato, almeno 500 davanti alla sede Avm del Tronchetto blindata dalle forze dell'ordine e altri 400 nei pressi del parco di San Giuliano in terraferma.

Ed ora come procederà la vertenza? I Sindacati continueranno a non partecipare alle trattative proposte dall'Azienda per arrivare ad un nuovo integrativo. Intanto il Comune corre ai ripari organizzandosi per introdurre il voucher, come già avviene a Milano e a Treviso, che consente a chi fa fatica a muoversi, è residente sul territorio e si trova in difficoltà a causa dell'emergenza Covid, di prendere un taxi a costo molto agevolato, la metà fino a un massimo di 20 euro, e quindi anche durante eventuali nuovi scioperi. Dal canto loro i Sindacati chiedono che l'Azienda ritiri la disdetta degli integrativi e attendono una nuova convocazione da parte del prefetto Vittorio Zappalorto che ieri si è impegnato formalmente a cercare di organizzare un confronto istituzionale con Comune, Regione e Governo: vogliono capire, dunque, quali risorse le istituzioni sono disposte a mettere in campo, dato che Venezia è penalizzata, rispetto ad altre città, per i finanziamenti statali. (e.t.)

