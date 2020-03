TRASPORTI

VENEZIA Il Veneto disciplina e rimodula il servizio dei taxi in regione, per rispettare le norme di sicurezza per il coronavirus, disponendo fino al 25 marzo il limite di trasporto di un solo passeggero per ogni viaggio. Solo per i veicoli omologati per 8 posti sarà ammesso il trasporto fino a due passeggeri.

Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione, Luca Zaia, al fine di garantire la sicurezza (droplet) di utenti e operatori. Le norme valgono per i mezzi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) e si riferiscono anche ai taxi acquei. La Regione invita inoltre i Comuni a far mantenere un numero adeguato di autovetture per singolo turno tale da soddisfare il fabbisogno di mobilità.

L'ordinanza è stata pubblicata ieri nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Inoltre è scattata la sospensione dei servizi atipici, dei servizi di noleggio con conducente con autovettura ed autobus salvi quelli atti a garantire spostamenti ammessi dal decreto del governo dell'11 marzo 2020; di comunicare diffusamente all'utenza la nuova programmazione; che le misure da adottare a bordo dei mezzi garantiscano le necessarie distanze di sicurezza per operatori e utenti.

POSTI ANTERIORI

Con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ai natanti, gli operatori dovranno adoperarsi per utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale. In tutte le modalità di trasporto è comunque vietato occupare i posti anteriori adiacenti al conducente. E ancora che proseguano le misure di disinfezione che sia garantito all'utenza l'utilizzo di dispenser per gel disinfettante delle mani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA