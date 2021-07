Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIVENEZIA Il ponte della Libertà rimarrà chiuso al traffico su rotaia da domani notte fino a domenica mattina. Non si potrà quindi entrare o uscire da Venezia dalle 23 di venerdì fino a domenica alle 10 per motivi legati all'ammodernamento della rete ferroviaria. Lavori che bloccheranno a Mestre circa 700 treni. E così, i veneziani che vorranno uscire dalla città, come i turisti che desiderino giungere in laguna, dovranno...