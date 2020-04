TRASPORTI

VENEZIA Db Group avvia un ponte aereo Cina-Italia per rifornimenti di presidi medici ma anche per rifornire di merci per le imprese venete che vogliono ripartire con la produzione. «I primi aerei charter organizzati da noi, due Boeing 777 per la sanità siciliana sono arrivati la scorsa settimana - spiega Vittorino De Bortoli, 70 anni, presidente della società di logistica di Montebelluna che l'anno scorso ha registrato un fatturato di circa 190 milioni e occupa 600 dipendenti in tutto il mondo (sei filiali in Cina), 200 nel Trevigiano, ma oggi al lavoro sono una quarantina causa crisi - domenica dovrebbe partire da Shanghai un nuovo aereo, questa volta un 757, che arriverà a Venezia il mattino dopo con un carico di 25 tonnellate tra mascherine certificate e presidi medici per la Protezione Civile e per le aziende del Nordest. Una parte del carico sono invece merci e semilavorati per imprese della moda e di altri settori che devono ripartire o sono già al lavoro».

MASCHERINE E SEMILAVORATI

Il gruppo Db ha scelto l'areo per velocizzare il trasporto in questi mesi d'emergenza coronavirus ma l'organizzazione non è semplice, anzi. «Prima le merci volavano per il 70% su aerei passeggeri, oggi questi sono a terra e ci siamo dovuti organizzare affittandoli per carichi specifici, pensi che ci sono compagnie che arrivano a riconvertire aerei passeggeri per questo servizio - spiega il presidente del gruppo che organizza trasporti dalla Cina via mare o anche col treno - ma c'è anche un altro problema: l'aeroporto di Shanghai oggi è congestionato, troppi voli cargo per trasportare prodotti sanitari e non, e quindi non sappiamo se riusciremo a partire in tempo. Per fortuna la dogana italiana ci sta aiutando, a Venezia stanno facendo i salti mortali per il nostro volo: il problema sono le disposizioni doganali governative che cambiano in continuazione».

L'obiettivo è avviare un collegamento regolare col Nord piegato dal virus e con le imprese pronte a riaccendere i motori.

SHANGHAI CONGESTIONATA

«La capacità di stoccaggio nelle stive degli aerei è ridotta a causa dello stop dei voli passeggeri e quindi i tempi per evadere gli ordini si allungano ma i costi sono contenuti. Per ora abbiamo in programma altri due voli, il 28 aprile e all'inizio di maggio, non sappiamo ancora se su Venezia o Milano Malpensa - dice De Bortoli - ma vogliamo che questo collegamento diventi settimanale. La durata media del volo è di 15 ore circa e nell'arco delle 24-36 ore dall'aeroporto di Shanghai la merce può essere recapitata ai destinatari in Nord Italia».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA