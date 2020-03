IL FOCUS

ROMA Attività sospese a Malpensa e voli ridotti da Milano e Venezia ma treni regolari, niente chiusura dei caselli e ok al trasporto su gomma. Nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione del Dpcm con cui il governo ha limitato gli spostamenti verso la Lombardia e 14 province italiane a causa del Covid-19, sono state diverse le reazioni delle aziende dei trasporti italiani. Tutte però modulate sulle indicazioni ricevute ieri mattina nel corso di un tavolo di coordinamento operativo voluto dalla Protezione Civile.

Il risultato sono una serie di limitazioni e «regole da rispettare» per fare in modo che «non si fermi tutto» come ha precisato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Ai cittadini sarà quindi chiesto di motivare i propri movimenti alle «forze di sicurezza» che saranno «legittimate a fermarli e chiedere il perché dello spostamento».

RIDIMENSIONAMENTO

Alitalia quindi, ieri «ha predisposto un piano di ridimensionamento dei voli da e per gli aeroporti di Milano (Linate e Malpensa) e Venezia». Una misura che si aggiunge alle razionalizzazioni già effettuate nei giorni scorsi per il calo dei passeggeri dovuto alle misure restrittive e alla minore propensione agli spostamenti. Così, come indicato dal Dpcm e quindi fino al 3 aprile, la compagnia di bandiera ha deciso di fermare del tutto l'aeroporto di Malpensa e da oggi, subito dopo l'atterraggio del volo AZ605 in arrivo da New York alle 10.40, «sarà sospesa l'attività». Da Linate invece opereranno solo collegamenti domestici e comunque ridotti nella frequenza mentre «le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma Fiumicino». Per quanto riguarda l'aeroporto di Venezia «la compagnia continuerà ad operare con un numero minore di frequenze i collegamenti da e per Roma».

TERMOSCANNER

In ogni caso, in tutti gli aeroporti del Paese, i viaggiatori saranno soggetti ai controlli sanitari - misurazione della temperatura corporea attraverso termometri laser o termoscanner - che da settimane sono portati avanti da 800 medici e volontari. Nella nota Alitalia ha anche specificato che ai «passeggeri coinvolti nelle cancellazioni» sarà consentito «modificare gratuitamente le prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso». Al contrario, per Autostrade per l'Italia non si prospetta alcun intervento particolare. Domenica, spiegano dall'azienda, «non si sono neanche registrati livelli di traffico intensi» ma «solo una grande quantità di richieste da parte dei viaggiatori a cui noi diciamo solo di leggere il Dpcm». In pratica «c'è un sostanziale rispetto», ma «i controlli ci saranno e ovviamente se ne occuperà la Polizia Stradale». In ogni caso «ieri è stato confermato che non si prevede alcuna sospensione della rete autostradale e che non ci saranno limitazioni». Quindi, se c'è bisogno di «consegnare delle merci» oppure «di attraversare una determinata tratta, senza uscire nei caselli interessati dalle restrizioni del Decreto, lo si potrà fare». Un passaggio, quello relativo alle merci, su cui ieri è intervenuto anche il Mit che, in attesa di linee guida più dettagliate sulla movimentazione delle merci, ha fatto sapere come queste «possono entrare ed uscire dai territori interessati dal Decreto». Il trasporto su gomma è infatti un'esigenza lavorativa per cui «il personale che conduce i mezzi di trasporto» potrà spostarsi «limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci».

ROTAIE IN FUNZIONE

Non sono vietati neppure gli spostamenti ai transfrontalieri che potranno entrare e uscire dai territori delle Lombardia e delle 14 province per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. In pratica, almeno per il momento, sembrerebbe essere scongiurato il caos temuto dopo la pubblicazione della bozza del decreto e dopo alcune corse al primo treno in partenza per il Sud verificatesi sabato notte.

Neppure il trasporto su rotaia infatti sembra registrare grandi novità e, ad esempio, è possibile prenotare normalmente biglietti lungo la tratta Milano-Roma. Non a caso Ferrovie dello Stato e Italo Ntv per ora preferiscono non comunicare nulla, perché i treni continueranno le loro corse come sempre. Anche Trenitalia fa sapere che proseguirà secondo il piano già definito sabato dall'azienda con la diminuzione del numero delle corse dettato dalla minore propensione a viaggiare dei cittadini.

Dal 7 marzo è infatti scattato il taglio del 17 per cento dell'offerta: sui 58 treni alta velocità giornalieri garantiti, ora ci sono 8 Frecciarossa in meno tra Torino-Milano e Roma. Tuttavia, spiegano dall'azienda, «i treni oggi hanno viaggiato e viaggeranno nei prossimi giorni». Insomma, nessun blocco ma scrupolosa attenzione alle misure per contenere il contagio.

Francesco Malfetano

