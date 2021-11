Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LEGGEROMA La trappola è stata evitata per un soffio. Fratelli d'Italia, in concorso con la Lega, ha fiutato la possibilità di mettere in difficoltà il governo presentando un emendamento in Aula al decreto infrastrutture sul quale la maggioranza sarebbe andata probabilmente sotto. All'articolo 1 del provvedimento, sulle disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti, nel corso...