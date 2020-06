VENEZIA Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che porterà all'attenzione del ministri De Micheli (Trasporti) e Pattuanelli (Sviluppo economico) la situazione dei trasporti privati, i cosiddetti Ncc, noleggio con conducente, in cui rientrano i pullman turistici e i bus utilizzati per il trasporto scolastico. «Farò una lettera a mio nome - ha detto il governatore - per sollecitare un intervento per questo settore». Zaia ha detto di aver ricevuto nei giorni scorsi una lettera del presidente di Confartigianato, Agostino Bonomo, per un chiarimento sulla vicenda del trasporto privato. Lo scorso 2 giugno, infatti, una delegazione di lavoratori aveva fatto visita all'unità di crisi della Protezione civile di Marghera e nel consueto punto stampa l'assessore Elisa De Berti aveva fatto presente da un lato che i lavoratori non si sentivano rappresentati dalle associazioni di categoria e dall'altro che il tema degli Ncc non era mai stato portato all'attenzione dell'assessorato allo Sviluppo economico né a quello dei Trasporti. Di qui lo «stupore» della Confartigianato che ha elencato, con tanto di date, tutti gli incontri tenutisi sull'argomento. Il governatore Zaia ieri ha rassicurato: «Le associazioni di categoria hanno ragione, farò una lettera a mio nome ai ministri De Micheli e Pattuanelli per sollecitare un intervento».

