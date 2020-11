LA POLEMICA

VENEZIA Botta e risposta a distanza tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella (Pd) e la vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti (Lega). Oggetto: i fondi stanziati dal Governo alla sanità per l'emergenza Covid - 413.043.870 euro disposti dai decreti legge Cura Italia, Rilancio e Agosto - e per compensare i minori ricavi delle aziende di trasporto causati dal lockdown.

Sufficienti i 400 e passa milioni per la sanità, di cui 65 per aumentare i posti in terapia intensiva e 100 per il riordino della rete ospedaliera? Il governatore Luca Zaia si è limitato a dire che i soldi non bastano mai: «Per attrezzare un posto di terapia intensiva servono 30mila euro, per averne mille come ne avremo noi sono 30 milioni. E comunque noi abbiamo sempre disponibili i 58 milioni delle donazioni raccolti la scorsa primavera».

I toni si sono inaspriti sui trasporti. «Per il Veneto sono stati stanziati 47 milioni - ha detto Martella al Corriere del Veneto - e la ripartizione dei fondi è stata deliberata il 10 agosto proprio per dare il tempo alla Regione di intervenire in vista della ripresa delle scuole. Perché il servizio non è stato potenziato?». Ieri il sottosegretario ha precisato: «Per il trasporto pubblico locale il Governo con il decreto Rilancio ha attribuito al Veneto 42.296.579,33 euro per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari per le imprese di trasporto locale e regionale. Più 5 milioni per rinnovo parco mezzi per trasporto su acqua per Venezia. Inoltre a maggio 2020 il ministero dei Trasporti ha previsto 380 milioni per acquisto di nuovi bus per tpl (risorse utilizzabili entro il 2025) di cui alla Regione Veneto sono attribuiti 26.166.476,53 euro».

Ribatte la vicepresidente della Regione, De Berti: «Come fa il sottosegretario Martella a dire che dovevamo utilizzare i 47 milioni per potenziare il servizio di trasporto in vista della ripresa della scuola? I 42 milioni del decreto Rilancio, perché gli altri 5 sono per i vaporetti a Venezia, servivano per ripianare i piani economico-finanziari delle aziende». Soldi per i servizi aggiuntivi? «Il 30 agosto convocano le Regioni e dicono che 300 milioni dei 400 che successivamente erano stati stanziati sempre per coprire i mancati ricavi, sarebbero stati destinati per i servizi aggiuntivi. Servizi che le aziende di trasporto solitamente preparavano per la scuola già nel mese di giugno e che hanno dovuto organizzare in 14 giorni, pescando nel settore privato. Ma di quei 300 milioni qui non è arrivato ancora un centesimo». Il premier Conte, alla Camera, ha fatto presente che di quei 300 milioni solo 120 sono stati utilizzati dalle Regioni. Ma i 380 milioni, di cui 26 per il Veneto citati da Martella, non potevano essere utilizzati per potenziare il servizio? «Quella è la quota del Fondo nazionale dei trasporti - dice De Berti - Non sono fondi per i servizi aggiuntivi, ma per quelli esistenti tipo pagare la benzina e gli stipendi. Gli unici fondi per i servizi aggiuntivi arrivati in Veneto sono gli 8 milioni alle aziende stanziati dalla Regione Veneto con il proprio bilancio». (al.va.)

